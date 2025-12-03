Добропілля стало провалом РФ: механізовані атаки не дають результатів

Росія на Добропільському напрямку веде механізовані штурми, залучаючи десятки одиниць бронетехніки та десант. Запеклі зіткнення продовжуються як у Покровську, так і в Мирнограді. Добропільський напрямок залишається чи не єдиною ділянкою фронту, де російська армія робить ставку не на піхоту, а на великі колони бронетехніки та тактичні висадки десанту.



За словами воєнного аналітика Олександра Коваленка, вихід росіян до самого Добропілля повністю провалився: окупантам так і не вдалося розширити контроль уздовж правого берега річки Казенний Торець. Наразі РФ намагається повернути ініціативу за рахунок важких механізованих штурмів.



Для просування росіяни комбінують артилерійські та авіаційні удари, вертолітну розвідку, моторизовані штурмові групи та спроби проникнення в тил. Одночасно РФ намагається блокувати українські сили на північ від Мирнограда, біля Новошахового, Шахового, Софіївки та Суворова, сковуючи українську оборону постійними атаками на Добропільському напрямку.



На ділянці між Покровськом та Мирноградом фіксуються спроби розрізати комунікації ЗСУ та перерізати трасу Н-32. Постачання українських підрозділів частково здійснюється безпілотниками — лінія доставки знаходиться у сірій зоні.



Окремо експерти наголошують на ситуації біля села Рівне — важливої точки між Покровськом, Мирноградом та Червоним Лиманом. Тут противник активно мінує місцевість, влаштовує засідки та зводить інженерні загородження, що ускладнює логістику.



Однак розширити зону контролю жодній із сторін поки що не вдається: ділянка виявилася у стані затяжної стагнації, при цьому для України вона небезпечна — росіяни продовжують утримувати частину правого берега Казенного Торця, що створює загрозу Мирнограду та місцевому гарнізону.



Українська оборона активно використовує річки як природні рубежі, де за допомогою дронів вдається завдавати супротивникові значних втрат. Така тактика застосовується і Добропільському напрямку. Наразі ділянка залишається зоною статичної, але виснажливої штурмової війни.



Для України це ключовий пріоритет: не допустити оточення, відновити контроль над комунікаціями та утримати агломерацію. Для Росії чергова спроба дотиснути оборону і завершити оточення Покровська.

Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»