Російська армія просунулася у Покровську та окупувала села під Мирноградом та Гуляйполем – DeepState

Армія РФ окупувала села Балаган на Донеччині, Солодке та Затишшя на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики DeepState.
Росіяни також просунулися у місті Покровськ та поблизу селища Новоекономічне Донецької області.
Крім того, російські війська просунулися біля міста Гуляйполе у Запорізькій області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України зупинили 52 штурми, зокрема в районах Покровська та Новоекономічного, на Гуляйпільському – зафіксували п'ять боєзіткнень, у тому числі в районах Гуляйполя та Затишшя.
Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко