Новый глава Рубежанской ГВА. Что декларирует семья Сергея Карпеченко

Новый глава Рубежанской городской военной администрации Сергей Карпеченко. Фото: ЛОВА

8 декабря первый заместитель главы Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов представил нового начальника Рубежанской городской военной администрации Сергея Карпеченко коллективу ГВА. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Алексей Харченко.



Новый начальник Рубежанской ГВА приступил к исполнению обязанностей. До этого Карпеченко работал в Северскодонецкой городской военной администрации, в частности с мая 2025 года занимал должность заместителя начальника ГВА.



Редакция «Новостей Донбасса» рассказывает, что декларирует семья нового руководителя Рубежанской ГВА.



Недвижимость



Согласно декларации за 2024 год, в Херсонской области Сергей Карпеченко владеет четырьмя земельными участками, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Их общая площадь составляет 64 100, 23 700, 34 500 и 20 000 квадратных метров.



На Херсонщине жена Карпеченко декларирует три земельных участка, которые также сейчас захвачены. Их общая площадь – 68 907, 20 000 и 753 квадратных метра.



В ныне оккупированном поселке Горностаевка Херсонской области супруга чиновника владеет частным домом общей площадью 95,1 квадратный метр.



Автомобили



Новый начальник ГВА декларирует трактор John Deere 6930 2009 года выпуска, а его жена – внедорожник Volvo XC60 2013 года выпуска.



Доходы



За 2024 год на должности начальника управления экономического развития Северскодонецкой ГВА Карпеченко заработал 686 966 гривен.



Также чиновник и его жена получили по 4000 гривен помощи на проживание ВПЛ и по 1000 гривен «зимней поддержки».



Наличные деньги



В наличном виде Сергей Карпеченко хранит 500 000 гривен, а его жена – 400 000.

Напомним, что 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Карпеченко главой Рубежанской городской военной администрации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко