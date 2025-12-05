Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский назначил нового главу Рубежанской ГВА. Что известно о Сергее Карпеченко
05 декабря 2025, 15:37

Зеленский назначил нового главу Рубежанской ГВА. Что известно о Сергее Карпеченко

Новый глава Рубежанской городской военной администрации Сергей Карпеченко. Фото: ЛОВА Новый глава Рубежанской городской военной администрации Сергей Карпеченко. Фото: ЛОВА

4 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Карпеченко главой Рубежанской городской военной администрации. Об этом говорится в распоряжении главы государства №137/2025-pп.

Карпеченко родился 24 ноября 1977 года в городе Мелитополь Запорожской области. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по направлению «правоведение». Общий стаж работы – более 28 лет.

С 1994 по 2015 год работал в структурах Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации Херсонской области.

В 2009-2010 годах был помощником председателя и заместителем руководителя аппарата Горностаевского районного суда Херсонской области.

С 2015 по 2020 год – председатель Горностаевского районного совета Херсонской области.

В 2022 году стал заведующим сектором взаимодействия с правоохранительными органами Херсонской областной государственной администрации.

С декабря 2022 года до мая 2025 года был начальником управления экономического развития Северскодонецкой городской военной администрации. С мая по декабрь 2025-го занимал должность заместителя начальника ГВА.

Напомним, что 3 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2026 год.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Сергей Карпеченко
Организации
Рубежанская ГВА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
все новости
15:37
Зеленский назначил нового главу Рубежанской ГВА. Что известно о Сергее Карпеченко
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
14:42
Покровск и Мирноград не окружены, ВСУ расширяют логистику
13:53
Российский перехватчик сбил украинский БПЛА «Рубака»: опубликовано видео
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
13:23
В Бурятии пенсионер напал на школьницу, приняв ее за «украинскую диверсантку»
13:03
В Донецкой области из-за российских обстрелов остается без света часть потребителей
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:53
Российская армия продвинулась под Северском и Лиманом – DeepState
12:40
Российские военные дроном целенаправленно атаковали жителя Константиновки: он погиб
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
11:21
Оккупанты заявили об атаке дронов на энергетику захваченной Луганщины: некоторые города остались без света
11:05
Российские БПЛА дважды ударили по Краматорску: атакована АЗС, есть раненый
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
10:07
Российская армия за сутки ранила семь жителей Донецкой области
09:55
Вышел с поднятыми руками: российские оккупанты расстреляли пленного украинского военного под Северском
09:39
Беспилотники ночью атаковали порт и НПЗ в России: возникли пожары, в частности горит газовый терминал
08:54
Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянскую громаду: повреждены и разрушены более 20 домов
22:30
Операторы ССО уничтожили группу оккупантов в Яровой Донецкой области
21:38
Силы обороны атаковали химическое предприятие в Ставропольском крае РФ
все новости
ВИДЕО
Российский перехватчик сбил украинский БПЛА «Рубака»: опубликовано видео Российский перехватчик сбил украинский БПЛА «Рубака»: опубликовано видео
05 декабря, 13:53
Фронтовой бомбардировщик Су-24 РФ в объективе дрона ГУР. «Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
05 декабря, 10:44
Последствия атаки на морской порт в Темрюке. Фото: соцсети Беспилотники ночью атаковали порт и НПЗ в России: возникли пожары, в частности горит газовый терминал
05 декабря, 09:39
Оккупантов уничтожили операторы ССО в Яровой. Фото: скриншот Операторы ССО уничтожили группу оккупантов в Яровой Донецкой области
04 декабря, 22:30
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Доброполья в Запорожской области. Фото: скриншот Село Доброполье в Запорожской области находится под контролем ВСУ — Генштаб
04 декабря, 17:52
Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов
04 декабря, 16:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор