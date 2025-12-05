Зеленский назначил нового главу Рубежанской ГВА. Что известно о Сергее Карпеченко

Новый глава Рубежанской городской военной администрации Сергей Карпеченко. Фото: ЛОВА

4 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Карпеченко главой Рубежанской городской военной администрации. Об этом говорится в распоряжении главы государства №137/2025-pп.



Карпеченко родился 24 ноября 1977 года в городе Мелитополь Запорожской области. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по направлению «правоведение». Общий стаж работы – более 28 лет.



С 1994 по 2015 год работал в структурах Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации Херсонской области.



В 2009-2010 годах был помощником председателя и заместителем руководителя аппарата Горностаевского районного суда Херсонской области.



С 2015 по 2020 год – председатель Горностаевского районного совета Херсонской области.



В 2022 году стал заведующим сектором взаимодействия с правоохранительными органами Херсонской областной государственной администрации.



С декабря 2022 года до мая 2025 года был начальником управления экономического развития Северскодонецкой городской военной администрации. С мая по декабрь 2025-го занимал должность заместителя начальника ГВА.

Напомним, что 3 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2026 год.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко