Новий голова Рубіжанської МВА. Що декларує сім'я Сергія Карпеченка
08 грудня 2025, 16:42

Новий голова Рубіжанської МВА. Що декларує сім'я Сергія Карпеченка

Новий голова Рубіжанської міської військової адміністрації Сергій Карпеченко. Фото: ЛОВА Новий голова Рубіжанської міської військової адміністрації Сергій Карпеченко. Фото: ЛОВА

8 грудня перший заступник голови Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов представив нового начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сергія Карпеченка колективу МВА. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Новий начальник Рубіжанської МВА розпочав виконання обов'язків. До цього Карпеченко працював у Сіверськодонецькій міській військовій адміністрації, зокрема з травня 2025 року обіймав посаду заступника начальника МВА.

Редакція «Новин Донбасу» розповідає, що декларує сім'я нового керівника Рубіжанської МВА.

Нерухомість

 Згідно з декларацією за 2024 рік, у Херсонській області Сергій Карпеченко володіє чотирма земельними ділянками, які зараз перебувають під російською окупацією. Їх загальна площа становить 64 100, 23 700, 34 500 та 20 000 квадратних метрів.

На Херсонщині дружина Карпеченка декларує три земельні ділянки, які також зараз захоплені. Їх загальна площа – 68 907, 20 000 та 753 квадратних метри.

В окупованому селищі Горностаївка Херсонської області дружина чиновника володіє приватним будинком загальною площею 95,1 квадратний метр.

Автомобілі

 Новий начальник МВА декларує трактор John Deere 6930 2009 року випуску, а його дружина – позашляховик Volvo XC60 2013 року випуску.

Доходи

 За 2024 рік на посаді начальника управління економічного розвитку Сіверськодонецької МВА Карпеченко заробив 686 966 гривень.

Також чиновник та його дружина отримали по 4000 гривень допомоги на проживання ВПО та по 1000 гривень «зимової підтримки».

Готівка

 У готівковому вигляді Сергій Карпеченко зберігає 500 тисяч гривень, а його дружина – 400 тисяч.

Нагадаємо, що 4 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Карпеченка головою Рубіжанської міської військової адміністрації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

