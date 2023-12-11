У «ЛНР» хочуть заборонити рух автомобілів з українськими номерами — Луганська ОДА

З 1 січня росіяни хочуть заборонити рух автомобільного транспорту з українськими номерами окупованими територіями. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.



Хоча рік тому мешканцям так званої «ЛНР» встановили відповідний термін до 2026-го. А з січня 2024 року при заміні номерних знаків необхідно було додатково застрахувати авто.



«Як зазвичай, вирішили не чекати на закінчення терміну дії законодавчих актів, прийнятих у Росії ще в грудні 2022 року. Тож власникам таких автомобілів окупаційні адміністрації просто не видаватимуть нових перепусток на в'їзд/виїзд», — зазначили в Луганській ОДА.



Закінчиться місячний термін пропуску — транспортний засіб до міст не пускатиметься. Нагадаємо, що згідно з ухвалою російського уряду, реєстрація автомобілів на окупованій території почалася 14 грудня 2022 року.



До 2026 року це можна було зробити без технічного огляду та сплати державного мита. А до 2024 додатково ще без процедури страхування. Тепер не можна. Переоформити машину протягом трьох тижнів дозволять лише за наявності паспорта РФ.



Поки що невідомо, що буде з водіями, які не встигнуть обміняти посвідчення до 1 січня 2024 року. Бо, знову ж таки, раніше росіяни обіцяли це робити без іспитів та медичного огляду до 2026 року.