Оккупанты вечером сбросили авиабомбы по Краматорску, много повреждений

Вечером 15 декабря российские военные нанесли авиационные удары по Краматорску. В результате атак нет погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
Как отмечается, зафиксировано два попадания ФАБ-250 с управляемыми модулями по объектам жилищной инфраструктуры.
«Первое попадание произошло в жилую пятиэтажку – авиабомба попала в крышу дома. Спасатели и полицейские оперативно обследовали здание, помогли жителям выбраться из заблокированных квартир. К счастью, погибших нет», — говорится в сообщении.
В результате взрыва также повреждены 11 многоквартирных домов, транспортные средства, объекты торговли и инженерные коммуникации.
Второе попадание зафиксировано в частном секторе. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома — фасады, крыши, окна, а также близлежащие коммуникации.
Кроме того, позже произошел еще один обстрел (тип боеприпаса устанавливается), под удар попало образовательное заведение, также в окрестных домах выбиты окна.
Ранее мы писали, что за 15 декабря российские обстрелы привели к ранениям 12-ти мирных жителей Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
