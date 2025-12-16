Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты вечером сбросили авиабомбы по Краматорску, много повреждений
16 декабря 2025, 10:31

Оккупанты вечером сбросили авиабомбы по Краматорску, много повреждений

Вечером 15 декабря российские военные нанесли авиационные удары по Краматорску. В результате атак нет погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

Как отмечается, зафиксировано два попадания ФАБ-250 с управляемыми модулями по объектам жилищной инфраструктуры.

«Первое попадание произошло в жилую пятиэтажку – авиабомба попала в крышу дома. Спасатели и полицейские оперативно обследовали здание, помогли жителям выбраться из заблокированных квартир. К счастью, погибших нет», — говорится в сообщении.

В результате взрыва также повреждены 11 многоквартирных домов, транспортные средства, объекты торговли и инженерные коммуникации.

Второе попадание зафиксировано в частном секторе. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома — фасады, крыши, окна, а также близлежащие коммуникации.

Кроме того, позже произошел еще один обстрел (тип боеприпаса устанавливается), под удар попало образовательное заведение, также в окрестных домах выбиты окна.

Ранее мы писали, что за 15 декабря российские обстрелы привели к ранениям 12-ти мирных жителей Донецкой области

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
все новости
13:05
Польша отказывается от спецпомощи для украинцев после почти четырех лет войны
13:00
ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
11:50
В Донецкой области на подконтрольной территории нет света
11:31
FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском
11:03
СБУ нашла пистолет, из которого был убит Андрей Парубий
10:55
Армия РФ массированно атаковала населенные пункты Донетчины, есть повреждения
10:50
«Герани» ударили по ферме на Черниговщине: погибли коровы
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
10:31
Оккупанты вечером сбросили авиабомбы по Краматорску, много повреждений
10:20
Россия массово оснащает ударные дроны «Молния» терминалами Starlink
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
09:33
Силы ПВО сбили 57 БПЛА из 69
09:10
За сутки в Донецкой области ранены 12 мирных жителей: под ударом несколько городов
09:00
Морпехи уничтожают дронами штурмовиков РФ под Мирноградом
08:30
DeepState: армия РФ продвигается в Гуляйполе и Степногорске
08:00
В центре Купянска в окружении оказались более 30 военных РФ
07:00
Атака дрона по Запорожью: ранены люди, горела многоэтажка
22:53
ВСУ уничтожили колонну техники российской армии под Покровском
все новости
ВИДЕО
ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области
16 декабря, 13:00
Макет разрушенного Мариуполя в музее Мариупольского госуниверситете. Фото автора Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
16 декабря, 12:28
FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском
16 декабря, 11:31
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
16 декабря, 10:32
Задержание подростка в Мариуполе. Кадр из видео ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
16 декабря, 09:35
Сброс боеприпаса на оккупанта под Мирноградом. Морпехи уничтожают дронами штурмовиков РФ под Мирноградом
16 декабря, 09:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор