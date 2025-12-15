Украинские дроны ударили по складам с «шахедами» и боеприпасами в оккупированном Донецке

Удар по складу с «шахедами» в оккупированном Донецке. Фото: кадр из видео

14 декабря дроны атаковали склады с боеприпасами и БПЛА «Шахед» российских войск в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе 14-го полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем ВСУ.



По данным полка, оружие из этих складов больше не будет терроризировать украинские города.



«И не будет обстреливать наши позиции», – отметили военные.

Напомним, что 15 декабря беспилотники атаковали Донецк и Макеевку, в оккупированных городах прогремели взрывы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко