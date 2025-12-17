На Покровському напрямку російські військовослужбовці дедалі частіше навмисно завдають собі травм, щоб ухилитися від участі у штурмових діях. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху, в Донецькому військовому госпіталі зафіксовано різке зростання кількості поранених саме з 1441-го мотострілецького полку. Зазначається, що багато з них надходять із нетиповими ушкодженнями. Самі військові, за словами джерел, визнають — частина поранень була завдана свідомо.



Солдати розповідають, що командування відправляє їх на штурми без належної підготовки, інженерних укріплень, техніки та повноцінного забезпечення. Завдання зводяться до наказу «взяти позицію за будь-яку ціну». Тим, хто намагається відмовитися, погрожують позбавленням виплат, дисциплінарними стягненнями або ізоляцією.



В умовах постійного тиску деякі військові намагаються штучно вивести себе з ладу — отримати легке поранення, сподіваючись потрапити до госпіталю та перечекати хвилю атак. Однак, як зазначають у «АТЕШ», не всім це вдається: частину бійців після лікування знову повертають на передову.



У русі наголошують, що така ситуація свідчить про глибоку кризу в окремих підрозділах армії РФ. Самокалічення підриває боєздатність, посилює внутрішні конфлікти та формує відкриту ненависть до командування.

Нагадаємо, українські війська просунулися у Мирнограді та під Покровськом.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»