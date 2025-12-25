Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ атаковала Украину из Крыма и Донецка: уничтожено более сотни БпЛА
25 декабря 2025, 09:32

РФ атаковала Украину из Крыма и Донецка: уничтожено более сотни БпЛА

В ночь на 25 декабря Россия осуществила массированную атаку дронами, сделав основной упор на южные и восточные направления. С 19:00 24 декабря противник выпустил 131 ударный беспилотник типа Shahed, «Гербера» и дроны других типов. Около 90 из них — именно «шахеды».

Пуски осуществлялись преимущественно с территории РФ — из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий: Донецка и Крыма (Гвардейское, Чауда). Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами ПВО на севере, юге и востоке страны было сбито или подавлено 106 вражеских БпЛА. В то же время зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 15 локациях.

Скриншот

Ранее «Новости Донбасса» писали, что российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области. В результате обстрелов пострадали люди в городе Константиновка.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Организации
Воздушные силы ВСУ
Прочее
массированная российская атака
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
все новости
09:39
Nemesis уничтожила российский автомобиль с БПЛА «Гербера» на крыше
09:32
РФ атаковала Украину из Крыма и Донецка: уничтожено более сотни БпЛА
09:24
Армия РФ из «смерчей» обстреляла Славянск: по городу ударили кассетные боеприпасы, повреждены дома
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
08:58
Ночной удар РФ по Одесской области: один погиб, двое ранены
08:44
Российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области
08:42
DeepState: армия РФ продвинулась в Сумской, Харьковской и Донецкой областях
08:28
МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт РФ бомбой AASM HAMMER
07:40
Массированная атака БПЛА в РФ: основной удар — по западным регионам
07:37
Потери армии РФ превышают оценки Генштаба ВСУ на 300 тысяч, — российский военный эксперт
06:46
В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись резервуары
22:38
Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»
21:34
Москва видит в плане Украины и США лишь старт для переговоров — Bloomberg
21:02
Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области
19:57
В зоне боев Донецкой области остаются более 34 тысяч мирных жителей
19:15
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
18:47
Дружковка 25 декабря останется без света
18:00
«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
17:59
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
17:32
Российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове
17:17
В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:06
Авиация ВСУ ударила по зданиям с российскими пилотами дронов в Покровске
16:51
Швеция скоро анонсирует новый пакет помощи Украине в сфере ПВО
16:46
Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
16:39
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
16:36
Российские войска давят на Мирноград — ВСУ рассказали о ситуации в городе
16:14
На Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов
15:59
В Тюменской области ФСБ убила уроженца Винницкой области
15:30
На Донетчине десантники ВСУ не дали российским войскам форсировать реку Северский Донец и высадить пехоту на берег
все новости
ВИДЕО
Беспилотник «Гербера» на крыше авто. Nemesis уничтожила российский автомобиль с БПЛА «Гербера» на крыше
25 декабря, 09:39
Сброс авиабомбы AASM HAMMER на КНП россиян. МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт РФ бомбой AASM HAMMER
25 декабря, 08:28
Противотанковые рвы заполнены «200-ми» россиянами. Потери армии РФ превышают оценки Генштаба ВСУ на 300 тысяч, — российский военный эксперт
25 декабря, 07:37
Возгорание на территории двух резервуаров с нефтепродуктами. В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись резервуары
25 декабря, 06:46
Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»
24 декабря, 22:38
Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области
24 декабря, 21:02

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор