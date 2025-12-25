РФ атаковала Украину из Крыма и Донецка: уничтожено более сотни БпЛА

В ночь на 25 декабря Россия осуществила массированную атаку дронами, сделав основной упор на южные и восточные направления. С 19:00 24 декабря противник выпустил 131 ударный беспилотник типа Shahed, «Гербера» и дроны других типов. Около 90 из них — именно «шахеды».



Пуски осуществлялись преимущественно с территории РФ — из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий: Донецка и Крыма (Гвардейское, Чауда). Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами ПВО на севере, юге и востоке страны было сбито или подавлено 106 вражеских БпЛА. В то же время зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 15 локациях.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»