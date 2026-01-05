FPV-дрон ВСУ накрыл группу российских солдат на логистической дороге в Покровск

FPV-дрон Вооруженных Сил Украины атаковал группу российских солдат на логистической дороге под Покровском. Видео удара опубликовали украинские Telegram-каналы.



На кадрах с камер оккупантов видно, как они двигались в сторону Покровска на «буханке», пытаясь доставить воду, провизию и вещи для своих подразделений.



Когда солдаты заметили дрон Сил обороны, машину остановили, а военные начали выбегать наружу. Удар пришёлся буквально в метре от дверей, через которые выходили солдаты. Предварительно двое оккупантов были ранены, трое выжили.



По данным украинского командования, общие потери российских войск за минувшие сутки составили 990 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»