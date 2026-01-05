FPV-дрон ЗСУ накрив групу російських солдатів на логістичній дорозі у Покровськ

FPV-дрон Збройних Сил України атакував групу російських солдатів на логістичній дорозі у Покровську. Відео удару опублікували українські Telegram-канали.
На кадрах з камер окупантів видно, як вони рухалися у бік Покровська на «буханці», намагаючись доправити воду, провізію та речі для загарбників.
Коли солдати помітили дрон Сил оборони, машину зупинили, а військові почали вибігати. Удар припав буквально в метрі від дверей, через які виходили солдати. Попередньо двоє загарбників дістали поранення, ще троє вижили.
За даними українського командування, загальні втрати російських військ за минулу добу склали 990 осіб.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
