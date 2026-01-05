Два райони Донеччини потрапили під атаку РФ за добу, є пошкодження та жертва

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія минулої доби, 4 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Флашкіна, під удари загарбників потрапили два регіони:





Краматорський район. У Миколаївській громаді пошкоджено будинок і ферму. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і авто.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 3 січня 2026 року внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»