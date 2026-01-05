РФ тричі вдарила по Краматорську: є жертва та постраждалі

Окупаційні війська минулої доби, 4 січня, тричі обстріляли Краматорськ Донецької області. Відомо про пошкодження та жертву. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 22:15 російські війська завдали удару по території медичного закладу. Поранень отримав чоловік 1953 року народження. Надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що о 23:20 скинули авіаційну бомбу ФАБ-250 приватним сектором. Пошкоджено три житлові будинки, магазин та складські приміщення.



Крім того, російські війська з використанням трьох ФАБ-250 з УМПК завдали ударів по приватному сектору. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1996 року народження та поранена жінка 1996 року народження. Також пошкоджено 26 житлових будинків.



Раніше ми писали, що за 3 січня 2026 року внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»