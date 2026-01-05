Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони СБС знищили понад 33 тисячі російських військових за грудень
05 січня 2026, 15:25

Дрони СБС знищили понад 33 тисячі російських військових за грудень

Окупант перед ударом дрона. Окупант перед ударом дрона.

Понад 33 тисячі підтверджених втрат живої сили російської армії зафіксовано внаслідок ударів Сил безпілотних систем ЗСУ. Йдеться про 33 019 ліквідованих окупантів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, оператори дронів Сил оборони України вперше досягли показника «прибуло — вибуло» виключно внаслідок безпілотників, без урахування втрат противника у контактних боях. Саме 33–35 тисяч осіб, за оцінками, становить щомісячний мобілізаційний ресурс країни-агресорки.

«Січень не стане винятком у планах противника щодо інтенсифікації боїв на всіх пекельних напрямках фронту. Тож працюймо, браття-птахи. Слава Україні!» — написав «Мадяр».

Водночас згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російських військ у грудні склали 35 050 осіб. Таким чином, удари дронів забезпечили близько 94,2% усіх ліквідованих окупантів за місяць.

У Силах безпілотних систем також уточнили, що з 33 019 підтверджених втрат близько 12 тисяч припадають безпосередньо на бойові підрозділи СБС — так званих «Птахів». Такий результат верифікованих уражень досягнуто вперше.



Крім того, у грудні зафіксовано зростання ефективності застосування дронів: загальноармійський показник знищення особового складу противника безпілотниками зріс на 26% у порівнянні з листопадом (33 019 проти 26 170).

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

