У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ

Наслідки ДТП.

Командир 136-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ полковник Ерік Селімов загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася 4 січня 2026 року. Про це йдеться в російських військових пабліках, повідомляють «Новини Донбасу».



За наявними даними, автомобіль, у якому перебував комбриг разом із трьома охоронцями, зіткнувся з автомобілем УАЗ. У ньому перебували військовослужбовці 88-ї окремої мотострілецької бригади.



Унаслідок ДТП Селімов і троє військових 136-ї омсбр загинули на місці події. Двоє військовослужбовців 88-ї омсбр дістали тяжкі поранення, за їхні життя борються лікарі.



Повідомляється, що аварія сталася поблизу міста Алчевськ Луганської області. Нагадаємо, за даними українського командування, загальні втрати російських військ за минулу добу склали 990 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»