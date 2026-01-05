Генерал-майор Євген Хмара тимчасово очолити СБУ

Генерал-майор Євген Хмара став тимчасово очолити СБУ

Начальник Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України Євген Хмара стане тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ після відставки Василя Малюка. Про це йдеться в указі президента України.



Хмара 5 січня вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.



«Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати», — зазначив Зеленський.



Як зазначається, лідери обговорили інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції.



Довідка



Євген Хмара у 2023 році керував спеціальною операцією визволення острова Зміїний від окупантів. 2024 року отримав звання генерал-майора.

Він нагороджений орденом Данила Галицького (2019), також відзначений за мужність, професіоналізм та внесок у нацбезпеку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»