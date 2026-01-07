Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ, є поранені

У вівторок увечері, 6 січня, російська армія завдала авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Постраждали мирні мешканці. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, росіяни атакували громаду о 22:32.



«З застосуванням ФАБ-500 російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі. Пошкодження також отримали житлові будинки», — зазначив він.



Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки — 1953 та 1964 року народження. Потерпілим надали медичну допомогу.



Гончаренко уточнив, що працюють усі відповідні служби. Комунальні аварійні бригади здійснюють ремонт пошкоджених комунікацій.



Раніше ми писали, що протягом 6 січня внаслідок російських обстрілів на території Донецької області поранення отримали п'ятеро цивільних осіб.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»