Lockheed Martin утроит производство ракет для Patriot

Американская компания Lockheed Martin существенно наращивает производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в блоге бойцов Воздушных сил ВСУ «Соняшник».



Министерство обороны США заключило соглашение с Lockheed Martin, согласно которому компания увеличит выпуск ракет PAC-3 MSE более чем в три раза — до 2000 единиц в год.



Как следует из пресс-релиза производителя, программа расширения производства рассчитана на семь лет и продлится до 2033 года. В компании отмечают, что располагают необходимыми возможностями: за последние два года объемы выпуска уже выросли более чем на 60%, что позволило поставить 620 перехватчиков PAC-3 MSE в 2025 году.



Ожидается, что уже в текущем году Пентагон оформит дополнительный контракт, который обеспечит дальнейшее расширение производственных мощностей. При этом в Lockheed Martin подчёркивают, что увеличение объёмов не помешает выполнению обязательств перед другими странами, на вооружении которых состоят комплексы Patriot.

Ранее сообщалось, что ещё два зенитно-ракетных комплекса Patriot заступили на боевое дежурство и усилили систему противовоздушной обороны Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»