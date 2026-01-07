Lockheed Martin утричі збільшить виробництво ракет до Patriot

Американська компанія Lockheed Martin істотно нарощує темпи виробництва ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляється у блозі бійців Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



Міністерство оборони США уклало контракт із Lockheed Martin, який передбачає збільшення обсягів виробництва ракет PAC-3 MSE більш ніж утричі — до 2000 одиниць щороку.



Згідно з пресрелізом компанії, програма розширення виробництва розрахована на сім років і триватиме до 2033 року. У Lockheed Martin зазначають, що мають необхідні виробничі можливості, адже за останні два роки випуск ракет уже зріс більш ніж на 60%. Завдяки цьому у 2025 році компанія поставила 620 перехоплювачів PAC-3 MSE.



Очікується, що вже цього року Пентагон підпише додатковий контракт, який дозволить ще більше розширити виробничі лінії. Водночас у компанії наголошують, що збільшення обсягів не вплине на виконання зобов’язань перед іншими країнами, які використовують комплекси Patriot.

Раніше повідомлялося, що ще два зенітно-ракетні комплекси Patriot заступили на бойове чергування та посилили систему протиповітряної оборони України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»