Росіяни дроном вдарили по Краматорській громаді

Краматорська громада на Донеччині потрапила під обстріл увечері 8 січня. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 16:26 російський БПЛА «Молнія-2» влучив в приватний житловий будинок», — йдеться в повідомленні.



Місцева влада встановлює остаточні наслідки удару.



Раніше ми писали, що у місті Краматорськ Донецької області у багатоквартирному будинку спалахнула пожежа.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»