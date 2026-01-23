Оккупанты размещают военных в школах, под угрозой мирные жители

Украинская разведка перехватила телефонный разговор жительницы Белгородской области РФ, которая жалуется на размещение солдат оккупационных войск в школе в центре населённого пункта.







По её словам, военных «посадили в школе», что ставит под угрозу безопасность мирного населения. Женщина отмечает:

«Центр села! Центр населённого пункта. Он не отселён… Да вы что, ненормальные?»

Она также рассказала, что из-за присутствия солдат и артиллерийских обстрелов в школе ощущался сильный шум:

«Грохот такой был, что у меня двери открывались…То, что солдаты там сидят, что школа. И били с артиллерии – говорят. Там грохот такой был, это самое, долбили, что у меня двери открывались тут»

Эксперты подчеркивают, что такие действия оккупантов нарушают международные нормы защиты гражданского населения и создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Напомним, в Белгородской области беспилотник атаковал служебный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.