Оккупанты размещают военных в школах, под угрозой мирные жители

Украинская разведка перехватила телефонный разговор жительницы Белгородской области РФ, которая жалуется на размещение солдат оккупационных войск в школе в центре населённого пункта.
По её словам, военных «посадили в школе», что ставит под угрозу безопасность мирного населения. Женщина отмечает:
«Центр села! Центр населённого пункта. Он не отселён… Да вы что, ненормальные?»
Она также рассказала, что из-за присутствия солдат и артиллерийских обстрелов в школе ощущался сильный шум:
«Грохот такой был, что у меня двери открывались…То, что солдаты там сидят, что школа. И били с артиллерии – говорят. Там грохот такой был, это самое, долбили, что у меня двери открывались тут»
Эксперты подчеркивают, что такие действия оккупантов нарушают международные нормы защиты гражданского населения и создают угрозу для жизни и здоровья людей.
Напомним, в Белгородской области беспилотник атаковал служебный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях