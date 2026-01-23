«Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём

В сети появилось видео так называемой «Дороги смерти» на Константиновку. Кадры опубликовала бригада «Хищник», показав главную транспортную артерию города — проспект Свободы (до апреля 2024 года — проспект Ломоносова).



По словам военных, маршрут постоянно находится под прицелом FPV-дронов, и даже использование средств радиоэлектронной борьбы не позволяет обеспечить безопасное движение.



«Сегодня видишь подбитый пикап. Завтра — сгоревшую "Рошель". Послезавтра — поражённый НРК. Уничтоженную технику не успевают убирать: то, что можно спасти, эвакуируют сразу, остальное остаётся на обочинах», — говорится в сообщении.



Каждый заезд по этому пути — риск 50 на 50. Бронированные боевые машины являются приоритетной целью для противника, поэтому многие из них не возвращаются. Логистика меняется на ходу: часть пути преодолевают на квадроциклах, дальше — пешком. Боеприпасы доставляют на НРК или переносят вручную.







Так выглядит ежедневная работа на этом направлении — путь, который нужно пройти и попытаться вернуться живым.