В Славянске из-за атаки дрона пострадали две девушки
25 января 2026, 10:25

В субботу, 24 января, город Славянск Донецкой области снова подвергся атаке российских FPV-дронов. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«Второй день подряд Славянск под атакой враждебных FPV», — написал он в своем канале.

По словам Ляха, в результате атак были повреждены автомобили, многоэтажка.

Кроме того, пострадали две девушки подростка, которые гуляли на улице. Обеим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что 23 января Славянск подвергся серии атак FPV-дронов. В результате ударов были повреждены автомобили, многоэтажные и частные дома. Обошлось без пострадавших.

