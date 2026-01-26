Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области
26 января 2026, 17:17

В сети появилось видео ликвидации российского солдата на Донбассе, который пытался замаскироваться под «пингвина». Кадры опубликовала 120 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ.

На видео видно, что оккупант был в плаще, напоминающем пингвина, и двигался по степи, пока его не заметил и не нейтрализовал украинский дрон.

Военные шутят, что бригада «охотилась на пингвинов», однако эксперты отмечают, что российские войска продолжают эксперименты с маскировочными плащами для скрытого передвижения на открытой местности.

«Можно улыбнуться, но стоит учитывать опыт противника в маскировке», – говорится в описании к видео.



В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.

