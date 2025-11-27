Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты превратили базу отдыха в Севастополе в замаскированный штаб
27 ноября 2025, 14:00

База отдыха «Севастополь» База отдыха «Севастополь»

Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений, сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».

Агенты движения фиксируют резкий рост активности на территории военной базы отдыха «Севастополь». Этот комплекс, ранее предназначавшийся для отдыха и реабилитации военнослужащих, теперь превращен оккупантами в замаскированный центр военного управления.

По данным наблюдений, в помещениях базы размещена воинская часть, состоящая из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигается в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания.

Факт подтверждён наблюдением украинских агентов в Севастополе. Оккупанты прикрываются объектом, который должен был служить для лечения и восстановления своих солдат, а на деле превратили его в штаб. Это очередное доказательство того, что они ищут любые способы скрыть ключевые узлы управления.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

