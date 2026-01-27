РФ атакує Мирноград і планує захопити Гришино — 7 корпус ДШВ

Росіяни штурмують міста Донецької області. Фото: скриншот

Російські війська посилюють тиск на північну частину Мирнограду Донецької області, у центрі міста продовжуються стрілецькі бої. Крім того, у планах армії РФ — окупація села Гришине Покровської громади. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ.



«Для подальшого штурму «верхнього» Мирнограда росіяни продовжують накопичувати важку техніку в Новогродівці», — йдеться в повідомленні.



Щодо Покровська, росіяни сконцентрували головні зусилля на окупації Гришиного, для цього вони накопичують легку техніку та особовий склад у районі промзони на північному заході міста. Окупанти намагаються просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.



«Днями група росіян змогла просочитися до Гришина. Але злагодженими діями наші захисники знищили ворога», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що російські окупанти намагаються малими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограду Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»