Украина вернула тела 1000 своих погибших защитников

Фото: Координационный штаб

Сегодня в Украину были возвращены 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам. Репатриация состоялась в рамках специальных гуманитарных мероприятий.



Как сообщает Координационный штаб, в дальнейшем следственные органы совместно с профильными экспертными учреждениями проведут все необходимые процедуры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.



Реализация репатриационных мероприятий стала возможной благодаря согласованной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединённого центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, а также других структур сектора безопасности и обороны.



Отдельно отмечается содействие Международного Комитета Красного Креста, которому выражена искренняя благодарность. Особая признательность адресована личному составу подразделений гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ.



Именно они осуществляют транспортировку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, а также организуют передачу тел представителям правоохранительных органов системы МВД и судебно-медицинской экспертизы системы Минздрава.

Фото: Координационный штаб

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что соответствующие договоренности об обмене погибшими воинами были достигнуты в ходе переговоров, которые прошли в Абу-Даби.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»