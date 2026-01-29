Україна повернула тіла 1000 своїх загиблих захисників

Фото: Координаційний штаб

Сьогодні в Україну було повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським захисникам. Репатріація відбулася у рамках спеціальних гуманітарних заходів.



Як повідомляє Координаційний штаб, надалі слідчі органи спільно з профільними експертними установами проведуть усі необхідні процедури, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.



Реалізація репатріаційних заходів стала можливою завдяки узгодженій роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих без вісті за особливих обставин.



Окремо відзначається сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста, якому висловлено щиру подяку. Особлива вдячність адресована особовому складу підрозділів цивільно-військової співпраці ЗСУ та Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ.



Саме вони здійснюють транспортування репатрійованих загиблих до певних державних спеціалізованих установ, а також організують передачу тіл представникам правоохоронних органів системи МВС та судово-медичної експертизи системи МОЗ.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що відповідних домовленостей про обмін загиблими воїнами було досягнуто в ході переговорів, які пройшли в Абу-Дабі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»