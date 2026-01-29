Армія РФ атакувала дроном Краматорськ, є пошкодження

Російські окупанти вночі в четвер, 29 січня, завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради.
Як зазначається, ударний БПЛА влучив в багатоповерхівку.
Обійшлося без постраждалих, пошкоджено два житлові будинки.
Раніше ми писали, що вночі 29 січня російські дрони вдарили по селищу Біленьке Краматорської громади.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
