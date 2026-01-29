Армія РФ атакувала дроном Краматорськ, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Російські окупанти вночі в четвер, 29 січня, завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради.



Як зазначається, ударний БПЛА влучив в багатоповерхівку.



Обійшлося без постраждалих, пошкоджено два житлові будинки.



Раніше ми писали, що вночі 29 січня російські дрони вдарили по селищу Біленьке Краматорської громади.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»