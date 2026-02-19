У Силах оборони України спростували «успіхи» російської армії у Костянтинівці

Українські бійці у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

Об'єднана штурмова бригада «Лють» НПУ разом з іншими підрозділами Сил оборони України стримують просування російських військ у районі міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами бійців, пабліки окупантів заявляють про нібито «успіхи» та «просування»



«Однак насправді противник зазнає втрат ще на підступах до міста. Такі повідомлення є ще однією спробою видати бажане за дійсне. Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України», – зазначили у бригаді «Лють».

Нагадаємо, що українська армія контратакує на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко