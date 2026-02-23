В Дружковке приостановили водоснабжение

По состоянию на утро 23 февраля в Дружковке отсутствует водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с малыми объемами поступления воды приостановлена ​​подача воды на микрорайоны города Дружковка. К устранению», — говорится в сообщении.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что у жителей Дружковки начал появляться газ, а также стали нагреваться батареи центрального отопления. В частности, пишут, что газоснабжение к полудню 31 января восстановлено в некоторых районах города.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

