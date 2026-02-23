У Дружківці призупинили водопостачання

Станом на ранок 23 лютого у Дружківці відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
«У зв'язку з малими обсягами надходження води призупинено подачу води на мікрорайони міста Дружківка. До усунення», — йдеться у повідомленні.
Раніше «Новини Донбасу» писали, що у мешканців Дружківки почав з'являтися газ, а також почали нагріватися батареї центрального опалення. Зокрема, пишуть, що газопостачання опівдні 31 січня відновлено у деяких районах міста.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!