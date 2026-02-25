Беспилотники атаковали химзавод в Смоленской области: возник пожар, сообщают о погибших и раненых

Последствия атаки на химзавод в Смоленской области. Фото: соцсети

25 февраля ударили по химзаводу ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуж Смоленской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



Судя по опубликованным кадрам, на предприятии возник пожар.



В прокремлевском Телеграм-канале Mash заявили, что беспилотники атаковали завод около 06:00, в результате чего якобы погибли четыре человека, еще четыре – получили ранения.



Губернатор Смоленской области Василий Анохин пока не комментировал атаку на химзавод.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО ночью якобы «уничтожила 14 украинских БПЛА» в Смоленской области.

Напомним, что 24 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины, в результате чего ряд населенных пунктов остался без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко