Безпілотники атакували хімзавод у Смоленській області: виникла пожежа, повідомляють про загиблих та поранених

Наслідки атаки на хімзавод у Смоленській області. Фото: соцмережі

25 лютого вдарили по хімзаводу ПАТ «Дорогобуж» у місті Дорогобуж Смоленської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Судячи з опублікованих кадрів, на підприємстві виникла пожежа.



У прокремлівському Телеграм-каналі Mash заявили, що безпілотники атакували завод близько 06:00, внаслідок чого нібито загинули чотири людини, ще чотири – поранені.



Губернатор Смоленської області Василь Анохін поки не коментував атаку на хімзавод.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито «знищила 14 українських БПЛА» у Смоленській області.

Нагадаємо, що 24 лютого голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини, внаслідок чого низка населених пунктів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко