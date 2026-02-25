Безпілотники атакували хімзавод у Смоленській області: виникла пожежа, повідомляють про загиблих та поранених

25 лютого вдарили по хімзаводу ПАТ «Дорогобуж» у місті Дорогобуж Смоленської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.
Судячи з опублікованих кадрів, на підприємстві виникла пожежа.
У прокремлівському Телеграм-каналі Mash заявили, що безпілотники атакували завод близько 06:00, внаслідок чого нібито загинули чотири людини, ще чотири – поранені.
Губернатор Смоленської області Василь Анохін поки не коментував атаку на хімзавод.
У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито «знищила 14 українських БПЛА» у Смоленській області.
Нагадаємо, що 24 лютого голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини, внаслідок чого низка населених пунктів залишилася без світла.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко