Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Безпілотники атакували хімзавод у Смоленській області: виникла пожежа, повідомляють про загиблих та поранених
25 лютого 2026, 09:31

Безпілотники атакували хімзавод у Смоленській області: виникла пожежа, повідомляють про загиблих та поранених

Наслідки атаки на хімзавод у Смоленській області. Фото: соцмережі Наслідки атаки на хімзавод у Смоленській області. Фото: соцмережі

25 лютого вдарили по хімзаводу ПАТ «Дорогобуж» у місті Дорогобуж Смоленської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.

Судячи з опублікованих кадрів, на підприємстві виникла пожежа.

У прокремлівському Телеграм-каналі Mash заявили, що безпілотники атакували завод близько 06:00, внаслідок чого нібито загинули чотири людини, ще чотири – поранені.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін поки не коментував атаку на хімзавод.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито «знищила 14 українських БПЛА» у Смоленській області.

Нагадаємо, що 24 лютого голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини, внаслідок чого низка населених пунктів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Василь Анохін
Місця
Смоленська область
Інше
Війна Загиблі Пожежа Атака БПЛА Хімзавод
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
16:15
Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області
15:44
ЗСУ вразили на окупованій Донеччині пункти управління та склади боєприпасів росіян
14:56
Акція спротиву відбулася в окупованих містах від Донецька до Ялти
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
15:20
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
13:54
Кремль заганяє людей в окупації в Max
усі новини
09:17
Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
08:58
РФ вдарила по енергооб’єкту на Одещині
08:41
За добу російських обстрілів на Донеччині поранено трьох мирних жителів
08:17
Митрополита Арсенія звільнили з-під варти у залі суду
22:41
Зеленський обговорив з Трампом двосторонні переговори та перехід на рівень зустрічі за участю РФ
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
20:58
DeepState зафіксував просування армії РФ у Краматорському районі
20:08
Діти українських захисників прибули до Азербайджану для реабілітації
19:41
Підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова затримали у Німеччині
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
18:23
Україна — серед країн, де 2025 року загинули представники ЗМІ
17:46
У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація
17:08
Україна звернулася до МКС через систематичні удари по енергетиці
17:06
Ще 3 людей поліція евакуювала з прифронтової Дружківки
17:04
МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську
17:02
У ЗСУ розповіли, яку тактику використовує російська армія у боях за Мирноград
16:46
Українські пілоти дронів знищили «Град», бронетехніку та позиції БПЛА російських військ на Лиманському напрямку
16:25
На Запорізькому фронті точаться бої за кожен дім
15:45
У Британії відкрили перший український оборонний завод
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
26 лютого, 09:17
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації» ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
25 лютого, 19:11
Фото: Національна поліція України У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація
25 лютого, 17:46
Авіаудар по групі військ РФ, розміщеної в багатоповерхівці Степногірська. МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську
25 лютого, 17:04
Удар по російському РСЗВ «Град» на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили «Град», бронетехніку та позиції БПЛА російських військ на Лиманському напрямку
25 лютого, 16:46
Окупований Сіверськ та Серебрянський ліс. Фото: карта DeepState Російська армія накопичується в окупованому Сіверську та Серебрянському лісі – ЗСУ
25 лютого, 15:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір