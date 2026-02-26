Российские войска из артиллерии обстреляли Краматорскую громаду: повреждены дома, есть раненые

Последствия обстрела Краматорской громады. Фото: Краматорская ГВА

26 февраля в 08:55 российская армия из артиллерии нанесла четыре удара по частному сектору в Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Для атаки захватчики использовали снаряды калибра 152 мм.



Повреждены шесть частных домов.



В результате обстрела ранения получила женщина 1989 года рождения и мужчина 1979 года рождения. Пострадавшим предоставляется медицинская помощь в больнице.

Напомним, что 26 февраля российская армия обстреляла Дружковку на Донетчине, в результате чего город остался полностью без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко