Российские войска из артиллерии обстреляли Краматорскую громаду: повреждены дома, есть раненые

26 февраля в 08:55 российская армия из артиллерии нанесла четыре удара по частному сектору в Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Для атаки захватчики использовали снаряды калибра 152 мм.
Повреждены шесть частных домов.
В результате обстрела ранения получила женщина 1989 года рождения и мужчина 1979 года рождения. Пострадавшим предоставляется медицинская помощь в больнице.
Напомним, что 26 февраля российская армия обстреляла Дружковку на Донетчине, в результате чего город остался полностью без света.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко