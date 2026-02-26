У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів

Фото: ЦНС

Російська окупаційна влада продовжує посилювати мілітаризацію українських дітей на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, вказуючи на системний характер таких дій.



Напередодні у школах тимчасово окупованого Маріуполя було організовано чергову масштабну пропагандистську акцію за участю військовослужбовців РФ та представників російської православної церкви. Захід під виглядом «виховної роботи» став частиною політики ідеологічного тиску на дітей.



У ході цих «уроків патріотизму» школярам не лише нав'язували ненависть до України та ключові наративи російської пропаганди, а й провели показову «посвяту у росгвардійці». Дітей змусили публічно виголосити присягу на вірність Росії, причому прямо заявляючи, що сьогоднішні школярі — це «майбутній резерв російської армії».



Зазначається, що подібні акції є елементом системної стратегії окупантів щодо так званого «перевиховання» українських дітей, які опинилися в окупації. Через агресивну пропаганду, психологічний тиск та залякування РФ прагне сформувати повну лояльність до окупаційного режиму та заздалегідь готує дітей до участі у майбутніх війнах Кремля.

Фото: Центр протидії дезінформації

Раніше «Новини Донбасу» писали, що окупаційна адміністрація запускає у Луганську дитячі клуби «Юні техніки», в яких школярів почнуть навчати збирати безпілотники та іншу техніку для потреб загарбників.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»