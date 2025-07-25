У Луганську окупанти навчатимуть дітей збирати дрони

У Луганську дітей навчатимуть виробництву дронів. Фото: ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську дітей навчатимуть виробництву дронів для армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Окупаційна адміністрація запускає дитячі клуби «Юні техніки», в яких школярів навчатимуть збирати безпілотники та іншу техніку для потреб загарбників.



Проєкт стартує восени 2025 року в межах програми «Перші в науці», яку курує прокремлівське молодіжне об’єднання «Двіженіє пєрвих».



Це черговий приклад мілітаризації освіти на тимчасово окупованих територіях: під виглядом «науки» дітей фактично привчають до війни, втягуючи у роботу на користь російської воєнної машини.



ЦНС наголошує: залучення неповнолітніх до виробництва техніки для війни є порушенням норм міжнародного права.