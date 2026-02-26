Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті

Фотоколаж: Донбас SOS

Бувають треки, які ніби мають запах — солоного моря, розпеченого степового повітря чи тихого літнього вечора у рідному дворі. Це музика, яку ми забрали з собою в серце. Вона наш найкоротший шлях додому, пише громадська організація «Донбас SOS».



Літо Євро-2012, коли Донецьк звучав наскрізь під Endless Summer. Таврійські ігри у Новій Каховці — величезна сцена над Дніпром, музика, що розлітається над водою, та енергія тисяч людей на березі. MRPL City Festival — світанки, які ми зустрічали під шепіт Азовського моря.

Рок-фестивалі Луганська, де молодь задавала шалений ритм усьому місту. Драйвові Open Air на Бердянській косі, яскраві вечірки у Кирилівці та сонячні дні у Скадовську, де музика не вщухала до самого ранку.



Донбас SOS зазначає: «Ми дбайливо зберігаємо в серці магічні мелодії кримськотатарського народу — відлуння Бахчисараю, ритм «Хайтарми», інді-проєкти, які стали душею Криму. Пам'ятаємо і джазові сутінки Коктебеля, які збирали разом людей з усього світу».



Громадська організація заявила про рішення зібрати ці спогади до спільного плейлисту «Донбас SOS: Музика нашої свободи» на Spotify та Apple Music. «Нехай українські, кримськотатарські та світові хіти, під які ми вболівали на стадіонах, танцювали на берегах двох морів або просто гуляли знайомими вулицями, знову зазвучать для нас», — зазначають в організації.



Проєкт пропонує згадати, яка українська чи кримськотатарська пісня повертає у рідні місця і який світовий хіт миттєво «включає» цей щасливий момент дому.

Нагадаємо, за офіційними даними у Києві та Київській області зареєстровано понад 650 тисяч переселенців. Більшість виїхали з Донецької та Луганської областей у два етапи: з 2014-го та з 2022-го.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»