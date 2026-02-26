Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму

Сили оборони знищили РЛЗ в окупованому Криму. Фото: Вікіпедія

Сили оборони України в ніч на 26 лютого вдарили по станції радіолокації П-18 «Терек» та радіолокаційній системі РСП-6М2 в окупованому місті Джанкой (АР Крим). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За результатами об'єктивного контролю зафіксовано поразку цілей.



Довідка



П-18 «Терек» — це радянська мобільна двокоординатна станція радіолокації (РЛС) кругового огляду метрового діапазону хвиль. Вона призначена для виявлення повітряних об'єктів, визначення їх координат (дальність та азимут) та державної приналежності.



Радіолокаційна система посадки РСП-6М2 — це комплекс наземного обладнання, призначений для управління повітряним рухом, точного виведення літаків на злітно-посадкову смугу (ВПП) і контролю за їх зниженням (включаючи автоматичні або напівавтоматичні режими) до висоти 150-200 м у складних метеоусловіях. Система включає диспетчерський (ДРЛ-6М2) та посадковий (ПРЛ-6М2) радари, що розміщуються в кузові-фургоні.

Раніше ми писали, що українські війська вразили склад матеріально-технічних засобів російської армії поблизу окупованого села Можняківка Луганської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

