Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів у Росії

Генштаб підтвердив поразку важливих об'єктів у Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військовослужбовці вдарили по важливих військових об'єктах у Російській Федерації.



«Завдано удару і зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі Ясноє Сонце Брянської області Росії», — йдеться в повідомленні.



Втрати окупантів та масштаби руйнувань уточнюються.



Крім того, після ураження нафтогірського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електроочисної установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.



У відомстві уточнили, що підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 внаслідок ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).



Раніше ми писали, що українські війська вразили склад матеріально-технічних засобів російської армії поблизу окупованого села Можняківка Луганської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

