Загибель людей від авіаудару РФ у Дружківці: у прокуратурі розповіли подробиці атаки

26 лютого о 10:30 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 з УМПК на місто Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, внаслідок атаки загинули 18-річний хлопець та чоловік 57 років.



«Крім того, мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 69-річний містянин. Йому надали медичну допомогу. Розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 26 лютого російські війська з артилерії обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко