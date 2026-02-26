Атака на хімзавод у Смоленській області: стався витік аміаку, загинули семеро людей

Безпілотники завдали удару по заводу в Смоленській області. Фото: скриншот

У середу, 25 лютого українські безпілотники завдали удару по заводу добрив у Дорогобужі РФ. Внаслідок обстрілу стався витік, двоє рятувальників загинули від отруєння. Про це повідомляє ASTRA.



За попередньою інформацією, дрони пробили два отвори в цистерні для зберігання рідкого аміаку, стався витік. Усього всередині було 1900 тонн речовини.



Крім того, при атаці загинуло семеро людей, двоє рятувальників померли від отруєння аміаком, ще 11 осіб отримали поранення.



Раніше ми писали, що українські дрони завдали удару по хімічному заводу в місті Дорогобуж Смоленської області РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

