Відомо, коли і де відбудеться тристороння зустріч Україна-США-Росія

Переговори Україна-Росія-США відбудуться на початку березня. Фото: ОП

Тристороння зустріч Україна-США-Росія відбудеться на початку березня у столиці ОАЕ — Абу-Дабі. Президент України Володимир Зеленський назвав плани на новий раунд переговорів із РФ, до переговорів уже більше готовності. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.



«Швидше за все — зустріч буде в Еміратах, буде саме в Абу-Дабі. Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів», — заявив він.



Зеленський додав, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що Путін зупиняє свою машину війни, поки що немає. За словами Зеленського, мир має бути готовим тиснути на Росію, крім того, мають діяти антиросійські санкції.



Раніше ми писали, що секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров повідомив 26 лютого, що відбулася робота у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участю США та Швейцарії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

