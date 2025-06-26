МиГ-29 ВСУ ударом GBU-62 уничтожил штаб РФ в Нестерянке

Момент удара МиГ-29 ВСУ по командному пункту РФ в Нестерянке

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил командный пункт батальона российских войск в селе Нестерянка Запорожской области. Об этом сообщили военные пилоты в своем блоге «Соняшник».



По их данным, удар был нанесён по зданию, где находился российский пункт управления батальонного уровня. Самолёт применил высокоточную авиабомбу GBU-62 JDAM-ER. В результате объект был полностью уничтожен.



«Цель передали авиации на отработку. Зашло хорошо», — сообщили лётчики.

Напомним, Воздушные Силы ВСУ уничтожили две штурмовые группы РФ в Запорожской области.