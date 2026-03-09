ЗСУ проводять зачистку на стику Дніпропетровщини та Запоріжжя: російська армія практично окупувала Гуляйполе – DeepState

Ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямах. Фото: карта DeepState

Сили оборони України продовжують проводити зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, українські бійці продовжують діяти по відтинку від села Тернове на Дніпропетровщині до села Солодке на Запоріжжі.



«Зокрема, тривають активні бої за село Березове. На інших ділянках проводяться пошуково-ударні дії по піхоті противника та техніці, яка дає підкріплення піхоті або здійснює логістику, у тому числі в тилу. У районі міста Гуляйполе, на жаль, ситуація не успішна, адже противник практично окупував місто, затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили та активно діє у глибині території, зокрема у районі селища Залізничне, сіл Староукраїнка та Святопетрівка», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що російські війська зосереджують зусилля на спробах просування в районі селища Удачне під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко