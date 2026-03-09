Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: повідомляють про «прильоти»
09 березня 2026, 21:17

Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: повідомляють про «прильоти»

Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео

Ввечері 9 березня атакували окуповані Донецьк та Макіївку. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.

У місцевих проросійських пабліках заявили про атаку дронів та «прильоти» у містах.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційні «мери» Донецька та Макіївки Олексій Кулемзін та Владислав Ключаров поки ніяк не коментували атаку.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту 7 березня поранення отримали співробітники російського заводу «Алабуга», зокрема головний інженер.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Люди
Денис Пушилін Олексій Кулемзін Владислав Ключаров
Місця
Донецьк Макіївка
Інше
Війна окупація Атака БПЛА
