Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: повідомляють про «прильоти»

Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео

Ввечері 9 березня атакували окуповані Донецьк та Макіївку. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



У місцевих проросійських пабліках заявили про атаку дронів та «прильоти» у містах.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційні «мери» Донецька та Макіївки Олексій Кулемзін та Владислав Ключаров поки ніяк не коментували атаку.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту 7 березня поранення отримали співробітники російського заводу «Алабуга», зокрема головний інженер.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко