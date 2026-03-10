Два дрони «Гєрань-2» вдарили по промзоні Слов'янська

Фото: Вадим Лях

Слов'янськ знову опинився під російським обстрілом. Атака сталася вночі. Про це у вівторок, 10 березня, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його даними, по місту було випущено два безпілотники типу «Гєрань-2». Удари припали по промисловій зоні.



Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед людей.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»