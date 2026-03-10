Зранку на Слов'янськ росіяни скинули авіабомбу

Джерело: t.me/slav_kram

Вранці у вівторок, 10 березня, Слов'янськ Донецької області опинився під ударом керованих авіабомб (КАБ). Про прильоти та наслідки атаки повідомляють місцеві телеграм-канали, які публікують фото та відео з місць ударів.



За даними з відкритих джерел, вибухи пролунали в місті вранці. На опублікованих кадрах видно руйнування та пошкодження інфраструктури у місцях, де було зафіксовано прильоти.



Детальна інформація про масштаб руйнувань, постраждалих та інші наслідки наразі уточнюється. На місці працює поліція.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»