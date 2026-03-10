Укриття стануть обов'язковими: в Україні змінили правила будівництва

Фото: «Метінвест»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує обов'язкове будівництво захисних укриттів під час зведення нових житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Документ спрямований на посилення системи цивільного захисту та враховує досвід повномасштабної війни.

Скріншот



Згідно із законом, захисні споруди тепер мають передбачатися на етапі проєктування нових будівель. Схеми укриттів інтегруватимуться безпосередньо до містобудівної документації на всіх рівнях — від місцевих планів до національних стратегій розвитку територій.



Окремим напрямком стане створення мережі сучасних центрів безпеки у громадах. Такі центри мають стати базою для координації служб цивільного захисту, навчання населення правилам безпеки та реагування на надзвичайні ситуації.



Ще одне нововведення — створення систем обліку атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів. Закон також має підвищити ефективність роботи суб'єктів цивільного захисту у особливий період, усунути застарілі норми законодавства та ліквідувати термінологічні невідповідності у нормативній базі.

Нагадаємо, у рамках проєкту «Цитадель» повноцінне укриття для захисту населення від ракетних та дронових атак збудовано у Бородянці Київської області, кілька захисних споруд зводять у Запоріжжі.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»